28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için ilk turda olduğu gibi sandıklara akın etti. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte Ankara'daki sonuçlar merak edilmeye başlandı. İşte ilçe ilçe seçim sonuçları...

İŞTE ANKARA İLÇE İLÇE SON DURUM...



AKYURT Seçim Sonuçları

ALTINDAĞ Seçim Sonuçları

AYAŞ Seçim Sonuçları

BALA Seçim Sonuçları

BEYPAZARI Seçim Sonuçları

ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları

ÇANKAYA Seçim Sonuçları

ÇUBUK Seçim Sonuçları

ELMADAĞ Seçim Sonuçları

ETİMESGUT Seçim Sonuçları

EVREN Seçim Sonuçları

GÖLBAŞI Seçim Sonuçları

GÜDÜL Seçim Sonuçları

HAYMANA Seçim Sonuçları

KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları

KALECİK Seçim Sonuçları

KEÇİÖREN Seçim Sonuçları

KIZILCAHAMAM Seçim Sonuçları

MAMAK Seçim Sonuçları

NALLIHAN Seçim Sonuçları

POLATLI Seçim Sonuçları

PURSAKLAR Seçim Sonuçları

SİNCAN Seçim Sonuçları

ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları

YENİMAHALLE Seçim Sonuçları



