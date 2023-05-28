Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Seçim
    • 28.05.2023 18:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 18:50
    ABONE OL

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte İstanbul'daki sonnuçlar merak edilmeye başlandı. İşte ilçe ilçe son durum...

    takvim.com.tr
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
    Haberler Seçim 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...
        loading
        SON DAKİKA