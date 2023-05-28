28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için ilk turda olduğu gibi sandıklara akın etti. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte Ankara'daki sonuçlar merak edilmeye başlandı. İşte ilçe ilçe seçim sonuçları...
İŞTE ANKARA İLÇE İLÇE SON DURUM...
AKYURT Seçim Sonuçları
ALTINDAĞ Seçim Sonuçları
AYAŞ Seçim Sonuçları
BALA Seçim Sonuçları
BEYPAZARI Seçim Sonuçları
ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları
ÇANKAYA Seçim Sonuçları
ÇUBUK Seçim Sonuçları
ELMADAĞ Seçim Sonuçları
ETİMESGUT Seçim Sonuçları
EVREN Seçim Sonuçları
GÖLBAŞI Seçim Sonuçları
GÜDÜL Seçim Sonuçları
HAYMANA Seçim Sonuçları
KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları
KALECİK Seçim Sonuçları
KEÇİÖREN Seçim Sonuçları
KIZILCAHAMAM Seçim Sonuçları
MAMAK Seçim Sonuçları
NALLIHAN Seçim Sonuçları
POLATLI Seçim Sonuçları
PURSAKLAR Seçim Sonuçları
SİNCAN Seçim Sonuçları
ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları
YENİMAHALLE Seçim Sonuçları