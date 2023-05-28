50 bin genç ilk kez sandık başında!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ise 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni seçmen oy kullandı.

Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan 1024 sandıkta 324 bin 61 seçmen oy kullandı. 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşına giren kentteki 324 genç seçmen de ilk kez sandığa gitti.