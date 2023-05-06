Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ANKARA ÇUBUK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
45.514 oy %75.24
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
14.974 oy %24.76
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

69.504

Katılım Oranı

%88.34

Kullanılan Oy

61.402

Geçerli Oy

60.488

Geçersiz Oy

914

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
44.878 oy %71.86
13.813 oy %22.12

ANKARA ÇUBUK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 247
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 60.488
%98.51
Geçersiz Oy 914
%1.49
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ANKARA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%76.33 20.301
%72.04 19.723
%23.67 6.296
%20.53 5.620
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.21 158.521
%60.21 156.144
%36.79 92.279
%33.41 86.646
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%58.9 5.262
%55.41 5.066
%41.1 3.672
%38.15 3.488
BALA
Açılan Sandık Oranı %100
%65.4 8.933
%62.71 8.909
%34.6 4.725
%32.94 4.680
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%60.94 19.554
%56.77 18.928
%39.06 12.532
%35.23 11.747
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.52 5.094
%78.18 4.997
%19.48 1.232
%18.04 1.153
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%21.84 139.363
%20.39 133.418
%78.16 498.798
%75 490.695
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100
%75.24 45.514
%71.86 44.878
%24.76 14.974
%22.12 13.813
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.92 15.493
%48.28 15.098
%49.08 14.935
%45.53 14.239
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100
%43.28 175.769
%40.35 170.283
%56.72 230.342
%51.89 219.013
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100
%65.81 1.282
%63.19 1.248
%34.19 666
%31.95 631
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%50.46 46.811
%47.25 45.423
%49.54 45.958
%45.14 43.393
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100
%68.65 4.204
%65.49 4.073
%31.35 1.920
%28.83 1.793
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100
%66.6 10.914
%64.45 10.855
%33.4 5.473
%32.16 5.417
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.28 24.996
%63.32 24.411
%32.72 12.157
%28.13 10.847
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100
%68.33 6.193
%65.22 5.981
%31.67 2.870
%29.13 2.671
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%55.74 332.145
%52.52 324.987
%44.26 263.761
%40.1 248.143
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100
%71.13 13.970
%68.26 13.834
%28.87 5.669
%26.19 5.308
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100
%49.77 216.247
%47.23 212.080
%50.23 218.254
%46.7 209.682
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%58.3 10.891
%54.55 10.393
%41.7 7.791
%38.21 7.280
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100
%55.28 43.667
%51.75 42.573
%44.72 35.329
%40.33 33.177
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%73.93 74.551
%70.15 73.057
%26.07 26.287
%22.38 23.311
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%59.24 11.811
%55.66 11.469
%40.76 8.127
%38.56 7.946
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100
%64.95 230.875
%60.99 225.811
%35.05 124.588
%30.73 113.785
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.88 195.377
%39.32 189.207
%58.12 271.141
%53.93 259.545
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 69,444 | Katılım Oranı: %91.57
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.8644,878 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %22.1213,813 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.743,585 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.28176 oy
%100
Seçmen Sayısı: 63,167 | Katılım Oranı: %91.26
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %7843,895 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.087,361 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.793,820 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.03579 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.98549 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1270 oy
%100
Seçmen Sayısı: 57,527 | Katılım Oranı: %85.22
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.637,773 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %209,611 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.4675 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı