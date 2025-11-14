Aden Sayan fırtına gibi döndü! “Hoş geldin Hüzün” listelerde zirveye tırmanıyor!

ŞARKICI Aden Sayan, yeni teklisi "Hoş geldin Hüzün" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Sözleri Sezen Aksu ve Yelda Karataş, bestesi Sezen Aksu, düzenlemesi ise Erhan Bayrak imzası taşıyan şarkı, yayınlandığı ilk 15 günde Türkiye radyolarında ilk 30'a girmeyi başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN