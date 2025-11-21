Genç oyuncudan, Evrim Akın’a şok suçlamalar: Babamı ayartıp annemden ayırdı

Asena Keskinci



'SIGARAYI YÜZÜME ÜFLERDI'

Keskinci sette yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?

Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu."

Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtti. Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara da şöyle veriyor: "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'Ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

Evrim Akın



'İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ'

Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın, şu açıklamayı yaptı: "İddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Sayın Güray Keskinci ile son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir."