Genç oyuncudan, Evrim Akın'a şok suçlamalar: Babamı ayartıp annemden ayırdı

Genç oyuncu Asena Keskinci, ‘Bez Bebek’ döneminde rol arkadaşı Evrim Akın’dan mobbing gördüğünü, ailesinin dağılmasında da Akın’ın payı olduğunu öne sürdü. Akın ise tüm iddiaları “hayal ürünü ve gerçek dışı” diyerek reddetti.

Genç oyuncudan, Evrim Akın’a şok suçlamalar: Babamı ayartıp annemden ayırdı

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, aynı dizinin başrolü Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günaydın'ın haberine göre Akın'dan sette mobbing gördüğünü söyleyen oyuncu, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürdü.

Asena Keskinci

'SIGARAYI YÜZÜME ÜFLERDI'
Keskinci sette yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?
Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu."
Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtti. Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara da şöyle veriyor: "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'Ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

Evrim Akın

'İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ'
Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın, şu açıklamayı yaptı: "İddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Sayın Güray Keskinci ile son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir."

