8 milyonluk kutlama! Cengiz Ünder sevgilisine servet değerinde tektaş taktı!

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımını attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
Teklifi "Evet" yanıtıyla kabul eden Bilge Yenigül, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip bu özel anı kutladı. Yenigül'ün parmağındaki dev tektaş, kutlamanın en çok konuşulan detayı oldu.
8 MİLYON LİRA
Ünlü fenomenin arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığı kutlamada, Cengiz Ünder'in sevgilisine hediye ettiği tektaşın 8 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Yakın çevrelerine göre, Ünder bu yüzüğü özel olarak sipariş ettirdi ve uzun süredir hazırlık yapıyordu. Yenigül'ün mutluluğu sosyal medyada da yankı buldu. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.