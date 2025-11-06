PODCAST CANLI YAYIN

8 milyonluk kutlama! Cengiz Ünder sevgilisine servet değerinde tektaş taktı!

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, iki hafta önce sevgilisi Bilge Yenigül’e evlilik teklifinde bulundu. Yenigül, arkadaşlarıyla kutlama yaptı, parmağındaki 8 milyon liralık tektaşla göz kamaştırdı.

8 milyonluk kutlama! Cengiz Ünder sevgilisine servet değerinde tektaş taktı!

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımını attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül. (takvim.com.tr)Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül. (takvim.com.tr)

Teklifi "Evet" yanıtıyla kabul eden Bilge Yenigül, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip bu özel anı kutladı. Yenigül'ün parmağındaki dev tektaş, kutlamanın en çok konuşulan detayı oldu.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

8 MİLYON LİRA

Ünlü fenomenin arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığı kutlamada, Cengiz Ünder'in sevgilisine hediye ettiği tektaşın 8 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Yakın çevrelerine göre, Ünder bu yüzüğü özel olarak sipariş ettirdi ve uzun süredir hazırlık yapıyordu. Yenigül'ün mutluluğu sosyal medyada da yankı buldu. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Magazin dünyasında büyük ses getiren bu gelişme, "Yılın en pahalı evlilik teklifi" yorumlarına neden oldu. Sabah'ın haberine göre Cengiz Ünder'in bu jesti, hem futbol hem magazin çevrelerinde gündemin ilk sırasına yerleşti.

