8 milyonluk kutlama! Cengiz Ünder sevgilisine servet değerinde tektaş taktı!

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımını attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül. (takvim.com.tr) Teklifi "Evet" yanıtıyla kabul eden Bilge Yenigül, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip bu özel anı kutladı. Yenigül'ün parmağındaki dev tektaş, kutlamanın en çok konuşulan detayı oldu.