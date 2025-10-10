Elmaslar filminin gala gecesi yapıldı

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in uzun süredir merakla beklenen yeni filmi "Elmaslar" (Diamanti), İstinye'de düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği gala, kırmızı halı geçişi ile başladı. Film ekibinin yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından birçok tanınmış isim gecede bir araya geldi. Gala davetine katılanlar arasında; Burcu Kıratlı, Sümeyye Aydoğan, Birand Tunca, Özge Ulusoy, Mert Demirci, Tolga Mendi ve Özge Özacar gibi ünlü isimler yer aldı.