Sinem Kobal’dan düğün sonrası taze kareler! Yeni gelin Katie Christie ile pozları sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal, bu kez görümceliği sevdi. Güzel oyuncunun erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından Sinem Kobal, taze gelinle birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı ve takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu.
GÖRÜMCELİK YAKIŞTI
Abla kardeş uyumu geceye damgasını vurdu. Özellikle dansları misafirlerden büyük alkış aldı. Öte yandan sosyal medyada "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakışmış" yorumları geldi.
ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI
Sinem Kobal, düğün gününde seçtiği şık kıyafeti ve zarif duruşuyla da takipçilerinden tam not aldı.