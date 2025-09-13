PODCAST CANLI YAYIN

Sinem Kobal’dan düğün sonrası taze kareler! Yeni gelin Katie Christie ile pozları sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Sinem Kobal, düğünün ardından sosyal medyada taze gelinle birlikte verdiği pozları paylaştı ve takipçilerinden beğeni topladı.

Sinem Kobal, bu kez görümceliği sevdi. Güzel oyuncunun erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından Sinem Kobal, taze gelinle birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı ve takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu.

GÖRÜMCELİK YAKIŞTI

Abla kardeş uyumu geceye damgasını vurdu. Özellikle dansları misafirlerden büyük alkış aldı. Öte yandan sosyal medyada "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakışmış" yorumları geldi.

ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Sinem Kobal, düğün gününde seçtiği şık kıyafeti ve zarif duruşuyla da takipçilerinden tam not aldı.

Sinem Kobal, aile hayatıyla beğeni topluyor. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu var.

Kerem Kobal ve Katie Christie'nin nikahı 5 Eylül'de gerçekleşmiş, düğün öncesinde düzenlenen 'bride party' ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

TAZE GELİNLE POZ VERDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Kobal'ın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Kobal, düğünün ardından taze gelinleri Katie Christie ile poz verdi.

Katie Christie kimdir? Sinem Kobal'ın yengesi aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Kerem Kobal evleniyor: Sinem Kobal görümce oluyor! İşte müstakbel gelini...

