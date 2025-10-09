Eski dosta iğneli gönderme...

Dağılan Hepsi Grubu'nun güzel ismi Yasemin Yürük, önceki gün Levent'te bir davetteydi. Babasını yeni kaybeden şarkıcı, "Grubun üyesi Gülçin Ergül aradı mı?" sorusuna, "Haberi olduğunu zannetmiyorum. Sanırım kız kardeşinin çocuğunda sorun olmuş, ona da geçmiş olsun diyorum" yanıtını verdi. Aşkla ilgili Yürük, "Adam yok. İyi insan, yürekli ve saygılı olsun" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Dizi olur mu?" sorusuna ise, "Neden olmasın?" diyerek, ekrana açık kapı bıraktı.





Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük, sosyal medyadan sık sık tartışıyor.