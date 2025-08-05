Ulusoy pahalı takıları ile gündemde!

Ünlü manken Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Kaldığı lüks otelin balkonunda sevgilisine poz verdi. Milyonluk takıları ile dikkat çekti. 70 bin dolarlık kolyesi (3 milyon TL), 10 bin dolarlık küpeleri (406 bin TL) ve 15 bin dolarlık bilekliği ile gündemi salladı. Ancak asıl dikkat çeken milyonluk takıları arasındaki F harfiydi. Ulusoy'un sevgilisinin baş harfini kolye olarak taktığı görüldü. İş insanı Faruk Çolakoğlu'nun baş harfini boynunda taşıyan Özge'nin keyfi yerindeydi. Bu arada Özge Ulusoy 20 bin euroluk yani yaklaşık 1 milyon TL'lik çantasıyla da havasını attı.