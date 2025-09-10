Derya Uluğ'dan serumlu kare! Hastaneden fotoğraf paylaştı takipçileri panikledi: "Ameliyat gayet başarılı geçti"

(sosyal medya)
DERYA ULUĞ KİMDİR?
İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.
DERYA ULUĞ ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
- Tekliler
- "Okyanus" (2016)
- "Canavar" (2017)
- "Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)
- "Nabız 180" (2017)
- "Ne Münasebet" (2018)
- "Ayrılığın Yükü Ağır" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)
- "Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)
- "Kafalar Karışık" (Ece Seçkin ile birlikte) (2018)
- "Ah Zaman" (2019)
- "Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)
- "Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)
- "Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)
- "Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)
- "Yağdır" (Akustik Cover) (2021)
- "Kanunlar Gibi" (2021)
- "Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio & Irmak Arıcı ile) (2021)
- "Kanunlar Gibi" (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) (2021)
- "Sana Çıkıyor Yollar" (Kaderimin Oyunu Orijinal Dizi Müziği) (2021)
- "Canım Dediklerim" (Saygı Albümü: Bergen) (2022)
- "Hadi Çal" (Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1) (2022)