Derya Uluğ, sosyal medya hesabından hastaneden serumlu bir kare paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, takipçilerini hem endişelendirdi hem de meraklandırdı. Ünlü şarkıcı, ameliyat olan sevgilisi Asil Gök'ün son sağlık durumunu açıkladı.

Derya Uluğ'dan serumlu kare! Hastaneden fotoğraf paylaştı takipçileri panikledi: "Ameliyat gayet başarılı geçti"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, özel hayatıyla da sıkça gündem olurken, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Uzun süredir aşk yaşadığı Asil Gök'ün ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Uluğ, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Derya Uluğ, paylaşımında "Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kareyi paylaşan Uluğ'a, takipçilerinden ve sevenlerinden geçmiş olsun dilekleri geldi.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

DERYA ULUĞ ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

  1. Tekliler
  2. "Okyanus" (2016)
  3. "Canavar" (2017)
  4. "Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)
  5. "Nabız 180" (2017)
  6. "Ne Münasebet" (2018)
  7. "Ayrılığın Yükü Ağır" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)
  8. "Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)
  9. "Kafalar Karışık" (Ece Seçkin ile birlikte) (2018)
  10. "Ah Zaman" (2019)
  11. "Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)
  12. "Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)
  13. "Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)
  14. "Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)
  15. "Yağdır" (Akustik Cover) (2021)
  16. "Kanunlar Gibi" (2021)
  17. "Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio & Irmak Arıcı ile) (2021)
  18. "Kanunlar Gibi" (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) (2021)
  19. "Sana Çıkıyor Yollar" (Kaderimin Oyunu Orijinal Dizi Müziği) (2021)
  20. "Canım Dediklerim" (Saygı Albümü: Bergen) (2022)
  21. "Hadi Çal" (Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1) (2022)

