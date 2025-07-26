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Törende ortalık karıştı! Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması!

Sunuculuğunu yaptığı törende iş insanı Lokman İn’in iddialarıyla gündeme gelen Özge Ulusoy, sahneden menajeri tarafından indirildi. İn, “Beni dolandıran kişi bana ödül veriyor” diyerek herkesi şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025
Törende ortalık karıştı! Özge Ulusoy’a dolandırıcılık suçlaması!

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Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki akşam sunuculuğunu üstlendiği bir ödül töreninde beklenmedik bir olay yaşadı. İş adamı Lokman İn ödülünü almak üzere sahneye çıktığı sırada, Ulusoy menajeri tarafından sahneden indirildi.

Gecenin akışı, Lokman İn'in yaptığı sert açıklamalarla bir anda karıştı. Lokman İn, sahnede yaptığı konuşmada, dolandırıldığını iddia ettiği bir kişiden ödül almaya çağrıldığını ve bu durumun kendisi için ilginç olduğunu belirtti. İn, "Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş. Ben buraya gelince kaçıyor. Ünlü diye dolandırma hakkı mı var?" diyerek tepkisini dile getirdi.


JET AÇIKLAMA...
Bu gelişmelerin ardından Özge Ulusoy'dan bir açıklama geldi. Ulusoy, yaşananların kontrolü dışında geliştiğini belirterek, ödül töreni süresince görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı. Ayrıca, sosyal medyada eksik veya yanlış bilgi yayılabildiğine dikkat çekerek, herkesin olayları sabır ve objektiflikle değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ulusoy, profesyonel hayatında her zaman etik ve saygı çerçevesinde hareket ettiğini ve bu tür aksaklıkların mesleki duruşunu gölgelememesi gerektiğini belirtti.

Ulusoy, sahnede Lokman İn'in sözleri karşısında şoka girerken, tek kelime dahi edemedi.

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