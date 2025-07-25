"Bizden Olmaz" dediği kadın ile evlendi

Özcan Deniz eşi eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. 2023 yılında mutluluğa 'evet' diyen çift, aralarındaki 22 yaş farkı sebebiyle de zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Tüm bu yorumlara rağmen ilişkilerini sürdüren çift, özel hayatlarını genellikle kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti. Deniz son olarak bir programa konuk oldu ve İranlı eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı.



YILLAR SONRA GELEN MESAJ

Eşiyle 10 yıl önce tanıştıklarını söyleyen Deniz, "Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle 'Olmaz' dedim. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı" ifadelerini kullandı. Eski eşiyle zorlu süreçlerden geçtikten sonra Samar Dadgar'dan bir mesaj aldığını belirten Deniz, "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim" dedi.



Özcan Deniz, her fırsatta eşi Samar Dadgar'a olan sevgisinden bahsediyor.



Deniz, 2018'de evlendiği oğlunun annesi Feyza Aktan ile 1 yıl evli kalmıştı.