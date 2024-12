Sultan Bozkuş organizatörlüğünde gerçekleşen 6. Fashion Breeze defilesi İstanbul Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sunumunu Ece Pirim'in üstlendiği defilede Wilma Elles, İpek Tanrıyar gibi top modellerin yanı sıra Best model Of Turkey yarışmalarında ünvan kazanmış modeller de podyumda yerini aldı. Sultan Bozkuş organizatörlüğünde "kadın yoksa her şey eksik" temalı 6.Fashion Breeze defilesinin koreografisini ünlü sanat yönetmeni Asil Çağıl üstlendi.

