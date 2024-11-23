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Buse Terim: "Aramızda bir problem yok"

10 yıllık evliliklerini bitiren Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim, önceki gün bir mekanda pişti oldu. Soğuk savaşın olduğu mekanda bir hayli gergin tavırlar sergileyen ikiliden Terim, “Karşılaşmamız çok normal” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Buse Terim: Aramızda bir problem yok

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Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini mart 2024'te bitirme kararı almıştı. İki çocuğu olan çift zaman zaman magazin basınında da yer aldı. Ünlü çift, Kenan Doğulu şarkılarını seslendiren Sakiler grubunun tanıtım gecesinde karşılaştı. Terim'den 'Volkan Bahçekapılı' açıklaması geldi. Terim, kendisine yöneltilen; "Volkan Bahçekapılı da içerde... Karşılaşmalar sizin için sorun oluyor mu?" sorusuna; "Hayır benim için hiç problem değil. Sonuçta bizim iki tane kızımız var o yüzden karşılaşmamız çok normal" cevabını verdi.

SOĞUK SAVAŞ

"Çocuklar için tabi ki görüşüyoruz" diyen ünlü isim kendisine yöneltilen, "Boşanma sebepleri de çok konuşuldu. Bu konuda sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise; "Hayır benim söylemek istediğim bir şey yok" diyerek konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek röportajı bitirmeyi tercih etti. Mekanda göz göze bile gelmek istemeyen ikili, içeride karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.

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