Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında yüksek gerilim! Sandal boşanma iddialarına cevap vermedi

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, ayrıl-barış süren ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ancak ikilinin son günlerde aralarının bozuk olduğu ve boşanmanın eşiğine geldikleri iddia edilmişti. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile olan fotoğraflarını silmemişti. Londra'daki tatillerinden kavga ettikleri konuşulan ve ilişkileri toparlamak için uğraştıkları konuşulan çiftin barıştıklarına dair iddialar da gelmişti. Fakat Melis Sütşurup, geri adım atmamış ve "Sandal" soyadını sosyal medyaya eklememişti.