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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında yüksek gerilim! Sandal boşanma iddialarına cevap vermedi

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliği boşanmaya doğru gidiyor. Önceki gün görüntülenen Sandal, “Eşinizle barıştınız mı?” sorularına cevap vermeyerek her şeyi kabullendi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:59
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında yüksek gerilim! Sandal boşanma iddialarına cevap vermedi

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, ayrıl-barış süren ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ancak ikilinin son günlerde aralarının bozuk olduğu ve boşanmanın eşiğine geldikleri iddia edilmişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile olan fotoğraflarını silmemişti. Londra'daki tatillerinden kavga ettikleri konuşulan ve ilişkileri toparlamak için uğraştıkları konuşulan çiftin barıştıklarına dair iddialar da gelmişti. Fakat Melis Sütşurup, geri adım atmamış ve "Sandal" soyadını sosyal medyaya eklememişti.

Mustafa Sandal (Takvim Gazetesi)Mustafa Sandal (Takvim Gazetesi)

SESSİZLİK HAKİM!
Arapsaçına dönen ilişkide ilk ortaya çıkan Mustafa Sandal oldu. Sandal, önceki gün Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bir beyefendi ile birlikte aracından hızlıca inerek otel kapısından içeriye adım attı.

Mustafa Sandal umursamaz tavırları ile dikkat çekti (Takvim Gazetesi)Mustafa Sandal umursamaz tavırları ile dikkat çekti (Takvim Gazetesi)

Sandal, basın mensuplarının "Eşinizle barıştınız mı?" sorusunu yanıtsız bırakarak koşar adımlarla mekana geçti.

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