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“Türkiye’nin en seksi kadını” seçilen Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Bunu seçenler kim...

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yapılan bir ankette “Türkiye’nin en seksi kadını” seçildi. Konuyla ilgili yöneltilen sorudan çok rahatsız olan Bastık, “Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:04
Türkiye’nin en seksi kadını seçilen Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Bunu seçenler kim...

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, önceki akşam gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette "Türkiye'nin en seksi kadını" seçilmesiyle ilgili konuşan Bastık, bu durumu garipsediğini belirtti.

Zeynep Bastık. (Instagram)Zeynep Bastık. (Instagram)

Şarkıcı, "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum. Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi... Bunlar bana artık garip geliyor. Bu konular boş şeyler. Bunu seçenler kim, onu da bilmiyorum" dedi.

Zeynep Bastık. (Instagram)Zeynep Bastık. (Instagram)

Kariyerine dair açıklamalarda bulunan Bastık, şarkıcılık mesleğini çok sevdiğini vurguladı.

Zeynep Bastık. (Instagram)Zeynep Bastık. (Instagram)

"Şarkıcı olmakla ilgili son derece mutluyum. İyi bir şarkıcı olduğumu da düşünüyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Harika şarkılarım, düetlerim ve global haberlerim var. Yeni bir yoldayız ve çok güzel gelişmeler var. Herkes takipte kalsın. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyerine de sıcak bakıyorum. Oyunculuk olsun istiyorum. Devamı gelsin istiyorum. Doğru zamanda ve doğru projede yer almak isterim" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık. (Instagram)Zeynep Bastık. (Instagram)

Bastık, Umuda Kelepçe Vurulmaz filminde oynamıştı.

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