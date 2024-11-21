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Kaya Çilingiroğlu'ndan "evlilik" açıklaması

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de kız arkadaşı ile bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü isim gazetecilerin kendisine yöneltilen "evlilik" sorularına yanıt verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Kaya Çilingiroğlu’ndan evlilik açıklaması

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Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de kız arkadaşı ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kameraları görünce saklanan kız arkadaşı için Çilingiroğlu, "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi. Kız arkadaşının 35 yaşında olduğunu belirten Çilingiroğlu, "Şu anda evlilik düşüncem yok" diye belirtti. Geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile balıkçıda görüntülenmesi üzerine, "Nevide ile hiç ilişkim olmadı" dedi.

BURUN FARKI!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu için, "Burnuna aşık oldum" demişti. Çilingiroğlu, Avşar'ın sözleri hatırlatılınca, "Nesi karakteristik bu burnun" diyerek kahkaha attı.

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