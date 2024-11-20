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Adı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'le anılmıştı! Melisa Döngel'den şaşırtan hamle

Magazin dünyasının ünlü güzelleri ve futbol camiasının yıldızlarının yaşadığı birlikteliklere her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak adı futbolcu Kerem Atakan Kesgin'le anılan Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanlamadı ama sorulardan da kaçak istedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:05
Adı Beşiktaş’ın eski futbolcusu Kerem Atakan Kesgin’le anılmıştı! Melisa Döngel’den şaşırtan hamle

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Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Maruderm'in Beyoğlu'ndaki davetine katıldı.

Melisa Döngel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Melisa Döngel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Döngel, ayaküstü basın mensupları ile sohbet etti.

Kerem Atakan Kesgin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Kerem Atakan Kesgin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı Kerem Atakan Kesgin hakkındaki sorulara, "Teşekkür ederim, bu soruya cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi.

Melisa Döngel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Melisa Döngel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı. Öte yandan ünlü ikili, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeye başladı.

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