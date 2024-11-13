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Barış Arduç'tan Meryem Uzerli'ye yeşil ışık!

Barış Arduç, Meryem Uzerli sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Uzerli’ye yeşil ışık yakan ünlü oyuncu, hem kendi hem de Uzerli’nin hayranlarını heyecanlandırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Barış Arduç’tan Meryem Uzerli’ye yeşil ışık!

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Barış Arduç, önceki gün gerçekleştirilen Harper's BAZAAR Women of the Year 2024 Ödül töreninde katıldı. "Yılın Erkeği" ödülüne layık görülen Barış Arduç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği törende "Babalığın tadını çıkardığını" söyledi.

Etkinlikte yalnız görüntülenen Arduç, eşi Gupse Özay'ın yoğun çalışma temposundan dolayı gelemediğini ve Çeşme'de çekimde olduğunu dile getirdi. Basın mensuplarının Arduç'u görüntülediği sırada kadraja Meryem Uzerli'nin girmesiyle ünlü oyuncuya "Meryem Hanım ile bir proje olur mu?" sorusu yöneltildi.

Arduç, söz konusu soruya "Neden olmasın, seve seve" yanıtını vererek Uzerli'ye yeşil ışık yaktı. Arduç'un bu yanıtı her iki oyuncunun hayranlarını da bir hayli sevindirdi.

'BURADA EVİM VAR'
Meryem Uzerli, "Ben sürekli İstanbul ve Berlin arasında gidip geliyorum. Şimdilerde misafir bir karakteri canlandırıyorum bir projede... Biz hem burada hem de orada yaşıyoruz. Yorulmuyorum, burada da bir evim var" dedi.

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