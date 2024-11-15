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Ev hapsi almıştı! Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: "Çok üzgün..."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'te spor hocası ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Yasmin Erbil, yasa dışı bahis nedeniyle ev hapsi alan babası Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamada bulundu. Yasmin Erbil, babasının çok üzgün olduğunu ifade etti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:37
Ev hapsi almıştı! Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Çok üzgün...

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Yasmın Erbil, önceki gün Bebek'te spor hocası ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, babasının yasadışı kumar olayları sebebiyle ev hapsine çarptırılması hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den açıklamalar. (Takvim Gazetesi)Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den açıklamalar. (Takvim Gazetesi)

Kısa bir sohbet gerçekleştiren Yasmin Erbil, babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Babam şimdi iyi, bu olaylardan dolayı çok üzgün ama bir daha böyle bir şey olmaz zaten. Süreci o takip ediyor. Ama en azından evinde" dedi.

Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

Malta'ya yasadışı kumar için gitmesiyle ilgili iddialara ise net bir yanıt vermekten kaçınan Yasmin Erbil, "Ben bu konuları hiç konuşmayayım. Ev hapsi devam edecek şimdilik. İnanın başka detay bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Genç isim, kısa açıklamasının ardından yürüyüşüne devam etti.

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