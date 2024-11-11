Evrim Alasya ile Kerem Alışık çifti havalimanında görüntülendi! Alışık’tan aşk yorumu: Biz çok gürültülü susuyoruz

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Başroldeki aşk, gerçeğe dönüştü. Aynı tiyatro oyununda yer alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle gündemde olan Evrim Alasya ve Kerem Alışık, aşklarını gözlerden uzak yaşamak için de sık sık yurt dışına çıktı.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık çifti (Takvim.com.tr) Paris tatili dönüşü ise İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun görünen ikili muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti.