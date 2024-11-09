Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin manken uzuvlarının arasındaki pozuna tepki yağdı!

Türkiye'nin kanını donduran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun, sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmişti. Eleştiriler sonrası açıklama yapan ünlü oyuncu şunları söylemişti: "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi."

TEPKİLER PEŞ PEŞE!

Yeni Uraz Kaygılaroğlu vakası gündeme geldi. "İlk ve Son" isimli dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe, parçalanmış manken uzuvlarının arasında poz verdi. Pozları gören sosyal medya kullanıcıları, uzuvlar arasında poz vermelerine tepki gösterdi. Yaşananlardan hiçbir ders çıkardığı düşünülen ikiliye eleştiri yağdı.