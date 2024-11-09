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Beren Saat'e müstakbel eltisinden övgü üstüne övgü! "Hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim"

Ozan Doğulu'nun hayat arkadaşı Hera, Kenan Doğulu'nun eşi müstakbel eltisi Beren Saat'e övgüler yağdırdı. Hera, "Başından beri hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim. Aramıza çok iyi..." diyerek yere göğe sığdıramadı.

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 06:58
Beren Saat’e müstakbel eltisinden övgü üstüne övgü! Hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim

Göğüs dekolteli, deniz kızlarını andıran zarif elbisesiyle sahneye çıkan Hera, Etiler'de bir mekanda büyüleyici bir performans sergileyerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

Beren Saat’e müstakbel eltisinden övgü üstüne övgü! Hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim

Şıklığıyla dikkat çeken Hera, kıyafet tercihlerinde ise hesaplı olduğunu vurguladı. "Marka aldığım kıyafetler de var, ama ekonomik kriz ortada... Uygun fiyatlı güzel kıyafetler tercih ediyorum" şeklinde konuştu. Sahne kostümleri için harcama sınırını soranlara ise esprili bir yanıt verdi, Hera "200 bin lirayı kıyafete ayırmam, onu cebime koyarım! Kendime bir bütçe belirliyorum" ifadelerini kullandı.

Beren Saat’e müstakbel eltisinden övgü üstüne övgü! Hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim

Uzun süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu'yla olan ilişkilerinin hem müzikal hem de ruhsal anlamda kendisini beslediğini ifade eden Hera, "İşimde de aşkımda da beni teşvik ediyor" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.

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