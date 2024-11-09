Beren Saat'e müstakbel eltisinden övgü üstüne övgü! "Hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim"

Göğüs dekolteli, deniz kızlarını andıran zarif elbisesiyle sahneye çıkan Hera, Etiler'de bir mekanda büyüleyici bir performans sergileyerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

Şıklığıyla dikkat çeken Hera, kıyafet tercihlerinde ise hesaplı olduğunu vurguladı. "Marka aldığım kıyafetler de var, ama ekonomik kriz ortada... Uygun fiyatlı güzel kıyafetler tercih ediyorum" şeklinde konuştu. Sahne kostümleri için harcama sınırını soranlara ise esprili bir yanıt verdi, Hera "200 bin lirayı kıyafete ayırmam, onu cebime koyarım! Kendime bir bütçe belirliyorum" ifadelerini kullandı.