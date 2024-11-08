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7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal'dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl sonra setlere geri geldi. Hiç yabancılık çekmediğini söyledi. “Ben setlerde büyüdüm o yüzden setlere hiç ara vermemiş gibiydim” dedi...

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 06:59
7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal’dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim...

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Güzel oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'yla evlendi. İki kız dünyaya getirdi. Setlere ara vermişti. Ancak 7 yıl sonra setlere geri geldi.

Sinem Kobal. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Sinem Kobal. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Bir film çekti. Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Kobal, "Çekimler çok güzel, çok keyifli geçti. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Sinem Kobal. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini çok destekliğini belirten Kobal, "Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişsiniz gibi geliyor" dedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak da şunları söyledi: Kenan ekranları çok özledi. Değerlendirmelere devam ediyor, inşallah en kısa zamanda çok güzel bir projeyle geri dönecek.

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