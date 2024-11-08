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Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşayan Özge Ulusoy'dan evlilik sinyali

Manken Özge Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Faruk Çolakoğlu’yla evliliğin yakın olduğunu söyledi. “Allah Faruk’u başımdan eksik etmesin” dedi...

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Faruk Çolakoğlu’yla aşk yaşayan Özge Ulusoy’dan evlilik sinyali

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Ünlü model Özge Ulusoy, önceki akşam bir davete katıldı. Gazetecilerle karşılaştı. 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir ilişkisi olduğunu anlattı. Gazetecilerin "Yakında bir evlilik var mı?" sorusunu Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" diye yanıtladı. Ulusoy, evlenme teklifi aldığını ve kabul ettiğini de sorulara cevap vermeyerek doğruladı. Bu arada babasını 2 sene önce trafik kazasında kaybeden manken, konuyla ilgili olarak, "Dava süreci devam ediyor. Karşı tarafta pişmanlık duymuyor. İnşallah Yargıtay'da onadığında hapse girdiğini göreceğiz" dedi.

NAZARDAN KORKUYOR
Özge Ulusoy, ilişkisiyle ilgili çok konuşmak istemediğini söyledi. "Nazardan korkuyorum. Allah nazarlardan saklasın" dedi.

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