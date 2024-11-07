Fırat Çelik, Nilperi Şahinkaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Fırat Çelik, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Gazetecilerle sohbet eden Çelik, son günlerde Nilperi Şahinkaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

Nilperi Şahinkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çelik, "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor? Kim kiminle sevişiyor? Bunu mu tartışacağız?" diyerek sitem etti.