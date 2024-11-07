Fırat Çelik, Nilperi Şahinkaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Fırat Çelik, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Gazetecilerle sohbet eden Çelik, son günlerde Nilperi Şahinkaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.
Nilperi Şahinkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Çelik, "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor? Kim kiminle sevişiyor? Bunu mu tartışacağız?" diyerek sitem etti.
Fırat Çelik (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Bebek'e taşındığını doğrulayan oyuncu, "Evet Bebek'e taşındım, taşınamaz mıyım? Nilperi benim dostumdur" sözleriyle, Şahinkaya ile aralarındaki dostane ilişkiyi vurguladı.
Fırat Çelik (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Ayrıca Çelik, "Filmde beraber oynadık, aynı sokakta oturuyoruz bu olamaz mı?" dedi.