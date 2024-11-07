Oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolleri paylaştığı 'İlk ve Son' isimli dizinin ilk iki bölümü yayınlandı. Dizinin oyuncuları Mecidiyeköy'deki kutlama yemeğinde bir araya geldi. Gece de Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Şubaşı'nı yalnız bırakmadı.

Koç, "Hazal'ın yanındayım. Ben Hazal'ın oyunculuğunu her zaman beğeniyorum. Burada da müthiş bir iş çıkarmış. Kendisinin en büyük izleyicilerinden biriyim. Evet iş yoğunluğundan dolayı çok fazla bir araya gelemiyoruz ama çok şükür her şey yolunda'' diyerek sevgilisine övgü dolu sözler sarf etti. Baş başa eğlenceli bir gün geçiren çift, daha sonra mekanda ayrıldı.