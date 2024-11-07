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Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Şubaşı'nı yalnız bırakmadı

Oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolleri paylaştığı 'İlk ve Son' isimli dizinin ilk iki bölümü yayınlandı. Dizinin oyuncuları Mecidiyeköy'deki kutlama yemeğinde bir araya geldi. Gece de Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Şubaşı'nı yalnız bırakmadı. Ünlü çift, mekan çıkışı aceleci tavırlarıyla dikkat çekti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Şubaşı’nı yalnız bırakmadı

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Oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolleri paylaştığı 'İlk ve Son' isimli dizinin ilk iki bölümü yayınlandı. Dizinin oyuncuları Mecidiyeköy'deki kutlama yemeğinde bir araya geldi. Gece de Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Şubaşı'nı yalnız bırakmadı.

Koç, "Hazal'ın yanındayım. Ben Hazal'ın oyunculuğunu her zaman beğeniyorum. Burada da müthiş bir iş çıkarmış. Kendisinin en büyük izleyicilerinden biriyim. Evet iş yoğunluğundan dolayı çok fazla bir araya gelemiyoruz ama çok şükür her şey yolunda'' diyerek sevgilisine övgü dolu sözler sarf etti. Baş başa eğlenceli bir gün geçiren çift, daha sonra mekanda ayrıldı.

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