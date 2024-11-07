Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı! Ortadan kaybolan Uraz Kaygılaroğlu sorulara cevap vermedi

İstanbul Fatih'te yaşanan ve Türkiye'yi sarsan olay sonrası kadınlar birçok ilde protesto yaparken, Uraz Kaygılaroğlu 'nun geçmişte bir sergi için verdiği elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlar yeniden gündeme gelmişti.

Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı (Takvim.com.tr)

Kaygılaroğlu, "Semih Çelik adlı caninin işlediği cinayetin öznelerinden biri gibi gösterilmek, beni gerçekten üzüyor. Eğer benim oyunculuğu bırakmamla bunlar çözülecekse bırakmaya razıyım" diye konuşmuştu.