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Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı! Ortadan kaybolan Uraz Kaygılaroğlu sorulara cevap vermedi

Tepki aldıktan sonra ortada kaybolan Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Sorulan karşısında gerilen Kaygılaroğlu, çareyi uzaklaşmakta buldu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:04
Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı! Ortadan kaybolan Uraz Kaygılaroğlu sorulara cevap vermedi

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İstanbul Fatih'te yaşanan ve Türkiye'yi sarsan olay sonrası kadınlar birçok ilde protesto yaparken, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlar yeniden gündeme gelmişti.

Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı (Takvim.com.tr)Sur vahşeti sonrasında pozları tepki toplamıştı (Takvim.com.tr)

Kaygılaroğlu, "Semih Çelik adlı caninin işlediği cinayetin öznelerinden biri gibi gösterilmek, beni gerçekten üzüyor. Eğer benim oyunculuğu bırakmamla bunlar çözülecekse bırakmaya razıyım" diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı (Takvim Gazetesi)Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı (Takvim Gazetesi)

CEVAPSIZ SORULAR!
Kaygılaroğlu, önceki gün Bebek'te cilt bakımı yaptırmaya geldi. 2 saate yakın bir süre kendisine bakım yaptıran ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Uraz Kaygılaroğlu (Takvim.com.tr)Uraz Kaygılaroğlu (Takvim.com.tr)

Kaygılaroğlu yaşananlarla ilgili, "Beni hedef haline getirdiler. Beni rahat bırakın ben söylemem gerekeni söyledim" ifadelerini kullandı. Sorulara cevap vermek istemeyen Kaygılaroğlu, daha sonra aracıyla oradan uzaklaştı.

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