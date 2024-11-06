Top model Tülin Şahin moda gecesinde onur konuğu oldu! Kırmızı halıda göz kamaştırdı

Tülin Şahin , geçtiğimiz günlerde doğup büyüdüğü Danimarka'da moda dünyasının en ikonik gecelerinden birine katıldı. Şahin, Danimarka edisyonu tarafından Kopenhag'ın en lüks otellerinden birinde gerçekleştirilen ve seçkin 100 davetlinin katıldığı organizasyonda 'onur konuğu' olarak kırmızı halıda boy gösterdi.

Top model Tülin Şahin (Takvim Gazetesi)

Dünyaca ünlü moda dergisinin hem Türk hem de global edisyonlarından defalarca kapak olan top model, güzelliğiyle büyüledi. Şahin gecede Ralph Lauren marka elbisesiyle, Gilan'in mücevherleri ve Bvlgari çantası ile göz kamaştırdı.

Tülin Şahin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Şahin, Danimarka'nın bir dönem önceki başbakanı Helle Thorning Schmidt ile uzun süre moda üzerine sohbet etti.