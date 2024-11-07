Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? Sosyetik güzel geri adım atmıyor

2022'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmüyordu. Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacaklarına dair sorulara "Her şey bildiğiniz gibi" diyerek yanıt vermişti.
Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü (Takvim Gazetesi)
Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı, beraber gittikleri Londra'dan Mustafa Sandal'ın eşiyle yaşadığı tartışma sonrası İstanbul'a yalnız döndüğü iddia edilmişti.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
BARIŞTILAR MI?
Sütşurup, sosyal medyada Sandal soyadını silmiş, bu hamle ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Gazete Magazin'in haberine göre Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti barıştı.