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Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? Sosyetik güzel geri adım atmıyor

Boşanacakları konuşulan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un barıştığı iddia edildi. Ancak daha önce sosyal medyadan "Sandal" soyadını kaldıran Sütşurup’un geri adım atmaması kafaları karıştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:04
Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? Sosyetik güzel geri adım atmıyor

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2022'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmüyordu. Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacaklarına dair sorulara "Her şey bildiğiniz gibi" diyerek yanıt vermişti.

Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü (Takvim Gazetesi)Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü (Takvim Gazetesi)

Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı, beraber gittikleri Londra'dan Mustafa Sandal'ın eşiyle yaşadığı tartışma sonrası İstanbul'a yalnız döndüğü iddia edilmişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BARIŞTILAR MI?
Sütşurup, sosyal medyada Sandal soyadını silmiş, bu hamle ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Gazete Magazin'in haberine göre Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti barıştı.

Melis Sütşurup (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melis Sütşurup (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ufak bir tartışma yaşayan çift arasındaki buzları eritti. Ancak sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını kaldıran Melis Sütşurup, soyadını geri eklemedi.

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