Ünlü çiftin evliliği arapsaçına döndü! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı mı? Sosyetik güzel geri adım atmıyor

2022'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmüyordu. Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacaklarına dair sorulara "Her şey bildiğiniz gibi" diyerek yanıt vermişti.