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Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında aşk dedikoduları alevlendi!

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi, geçen haftalarda ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından şoke eden Şahinkaya’nın Fırat Çelik ile yakınlaştığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında aşk dedikoduları alevlendi!

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Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, 5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı alarak yollarını ayırmıştı. Emre Yusufi, "Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı. Rol aldığı 'Gelin Takımı' adlı sinema filminin galasında neşeli halleriyle dikkat çeken Şahinkaya ise şunları söylemişti: "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..."

SEMTTE GÖRÜLDÜ!
Nilperi Şahinkaya'nın 'kademeli ayrılık' açıklaması uzun bir süre magazin manşetlerinde yer alırken bugün bomba bir iddia dile getirildi. "Aramızda Kalmasın" programının haberine göre bir süredir setlerde dolanan aşk dedikodusu kesinliğe varmak üzere... Nilperi Şahinkaya'nın "Gelin Takımı" filminde rol aldığı Fırat Çelik'le yakınlaştığı iddia ediliyor. Çelik'in son günlerde Şahinkaya'nın oturduğu semtte sık sık görüntülenmesi iddiaları güçlendirirken bu yakınlaşma oyuncu çevrelerinde dilden dile dolaşıyor.

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