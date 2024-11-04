Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan reklam ücreti!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. İmza attığı milyonlarca liralık reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzü olduğu marka ile yeni bir anlaşma yaptığı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 14 yıldır çalıştığı jean markasının sonbahar kış sezonu için de reklam yüzü olan oyuncunun, bu anlaşmadan yaklaşık 40 milyon lira aldığı iddia edildi.