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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan dudak uçuklatan reklam ücreti!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Yüzü olduğu markadan yeni sezon için 40 milyon lira alacağı iddialar arasında yer alıyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan reklam ücreti!

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. İmza attığı milyonlarca liralık reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzü olduğu marka ile yeni bir anlaşma yaptığı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

14 yıldır çalıştığı jean markasının sonbahar kış sezonu için de reklam yüzü olan oyuncunun, bu anlaşmadan yaklaşık 40 milyon lira aldığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Öte yandan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yakın zamanda kreşe başlayacak oğulları Kurt Efe için Londra'ya taşınma kararı aldığı ve yılın büyük bir bölümünü yurt dışında geçirecekleri konuşuluyor.

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