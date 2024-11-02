Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu! Sosyetik güzel olayları doğruladı

Melis Sütşurup'un morali bir hayli bozuktu (Takvim Gazetesi)

OLAYLARI DOĞRULADI!

Mustafa Sandal ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Melis Sütşurup, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"HER ŞEY BİLDİĞİNİZ GİBİ"

Kız kardeşi Simge Sütşurup'un doğum günü partisinden çıktığını belirten Sütşurup, muhabirlerin "Mustafa Bey ile aranızdaki sorunla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna, "Her şey bildiğiniz gibi" demekle yetindi.