Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, Cannes Film Festivali dönüşü havalimanında görüntülendi

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Kubilay Aka ve güzel sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Gazetecilerin, "Cannes Film Festivali nasıl geçti?' sorusuna Aka, "Güzel geçti" yanıtını verdi. Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise, "Daha sonra konuşalım" dedi. İkili kendilerini bekleyen araçlarına binip evlerine gitti. Öte yandan Aka ile Sancaktutan'ın ilişkisinin hayli ciddi olduğu öğrenildi. Hatta yakın çevrelerine göre ikilinin sürpriz bir evlilik bile yapabilecekleri belirtildi.