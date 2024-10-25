Tuvana Türkay sevenlerini korkuttu! Bacak ağrısı yüzünden operasyon geçirdi

Tuvana Türkay (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Samancı ise şöyle konuştu: "Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış. Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir."