Oğlunu kucağına almak için gün sayıyor! Pınar Deniz Yenidoğan Çetesine ateş püskürdü

Pınar Deniz. (Takvim Gazetesi)

"Yenidoğan Çetesi"yle ilgili de konuşan Deniz, "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. Ne yapılabilir diye kendi adıma düşünmeye çalışıyorum. Bizim üzerimize düşen muhakkak görevler vardır. Takipçi sayımız ve görünür olduğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bizi aşan durum... Her gün kötü olunabilir duygusuyla uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum" diye konuştu.