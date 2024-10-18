Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele görüntülendi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, masal gibi bir düğünle evlendi. Ancak bu evlilik 8 ayda bitti. İkili Adalar Adliyesi'nde boşanıp birbirlerine "Güle güle" dedi. Bir süre sonra Demet Özdemir Yunanlı DJ Sergio'ya gönül verdi. Hatta sık sık Atina'ya gitti. Aşka kalbini kapatan eski eşi Oğuzhan ise sessizdi. Ancak bir fotoğraf karesi ünlü popçunun da yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi. Oğuzhan Koç'nun oyuncu Hazal Subaşı ile sevgili olduğu öğrenildi. Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla ele verdi. Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oğuzhan Koç, gazetecilerin "İlişkiyi Berkay Bey'den öğrendik cümlelerine, "Vallahi biz de ondan öğrendik" diye yanıt verip güldü.

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