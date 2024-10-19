Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy’dan bebek açıklaması!

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İş insanı Nazım Akmandil ile evli olan Burcu Esmersoy, önceki gün bir lansmana katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Esmersoy, "Bu yaz benim için çok iyi geçti. Bodrum, çok pahalı olduğu için tatilimi bu yaz eşimle birlikte yurt dışında geçirdim. Sarı saçtan koyu renge geçtim ve bu şekilde mutluyum. Saçlarımda beyazlar çıkmaya başladı ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Saçlarımın beyazlaması beni korkutmuyor. Onu erkekler düşünsün" dedi.

Burcu Esmersoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



"EKRANLARA DÖNECEĞİM"

Sözlerine devam eden Esmersoy, oyunculuk hakkında. "Ben dizi oyunculuğuna sıcak bakmıyorum. Ben artık işin yapımcı tarafındayım. Daha öncede televizyonda bir iş yapıyordum o işe eşimle daha fazla vakit geçirebilmek için ara vermiştim ama önümüzdeki günlerde yapımcısının da kendim olacağı bir işle ekranlara döneceğim. İş ortaklarım var, onlarla birlikte yurt dışına satabileceğimiz bir dizi çekme durumu olabilir" dedi.