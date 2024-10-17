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Adı şarkıcı Buray'la anılıyordu! Bade İşçil sessizliğini bozdu: Platonik takılıyorum

Bade İşçil ve Buray’ın aşk yaşadıkları dedikodusu dilden dile dolaşıyordu. İşçil, “O benim arkadaşım” diyerek iddiaları yalanlarken “Platonik takılıyorum” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:05
Adı şarkıcı Buray’la anılıyordu! Bade İşçil sessizliğini bozdu: Platonik takılıyorum

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Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Bade İşçil. (Instagram/Ekran Görüntüsü)Bade İşçil. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Önümüzdeki günlerde dijital platformda bir şeyler olabilir. Uzun zamandır ekranlarda yokum, o yüzden ben de ekranları çok özledim. Ekranlara basit bir rolle dönmek istemem Mesela bir ajanı oynamayı çok isterim. Ezel'deki rolüm çok güzeldi. Hem aşık bir kadındı hem haindi hem de şapşaldı, yani hepsi hepsi bir aradaydı. Gerçek hayatta da bu tip insanlar var" diye konuştu.

Buray. (Instagram/Ekran Görüntüsü)Buray. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

"BURAY ARKADAŞIM"
Aşk hayatından bahseden güzel oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray'la beni yakıştırmışlar ama benim Buray'la bir ilişkim yok. Buray, benim çok iyi arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Adı şarkıcı Buray’la anılıyordu! Bade İşçil sessizliğini bozdu: Platonik takılıyorum

Bade İşçil. (Instagram/Ekran Görüntüsü)Bade İşçil. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Özel hayatın monoton olduğunu söyleyen İşçil, "Şu an ilişki yaşayacak bir durumda değilim. Ben platonik takılmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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