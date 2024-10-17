Adı şarkıcı Buray’la anılıyordu! Bade İşçil sessizliğini bozdu: Platonik takılıyorum

Bade İşçil. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Önümüzdeki günlerde dijital platformda bir şeyler olabilir. Uzun zamandır ekranlarda yokum, o yüzden ben de ekranları çok özledim. Ekranlara basit bir rolle dönmek istemem Mesela bir ajanı oynamayı çok isterim. Ezel'deki rolüm çok güzeldi. Hem aşık bir kadındı hem haindi hem de şapşaldı, yani hepsi hepsi bir aradaydı. Gerçek hayatta da bu tip insanlar var" diye konuştu.