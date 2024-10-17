Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Adı şarkıcı Buray'la anılıyordu! Bade İşçil sessizliğini bozdu: Platonik takılıyorum
Bade İşçil ve Buray’ın aşk yaşadıkları dedikodusu dilden dile dolaşıyordu. İşçil, “O benim arkadaşım” diyerek iddiaları yalanlarken “Platonik takılıyorum” dedi.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:05
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Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Önümüzdeki günlerde dijital platformda bir şeyler olabilir. Uzun zamandır ekranlarda yokum, o yüzden ben de ekranları çok özledim. Ekranlara basit bir rolle dönmek istemem Mesela bir ajanı oynamayı çok isterim. Ezel'deki rolüm çok güzeldi. Hem aşık bir kadındı hem haindi hem de şapşaldı, yani hepsi hepsi bir aradaydı. Gerçek hayatta da bu tip insanlar var" diye konuştu.
"BURAY ARKADAŞIM"
Aşk hayatından bahseden güzel oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray'la beni yakıştırmışlar ama benim Buray'la bir ilişkim yok. Buray, benim çok iyi arkadaşım" ifadelerini kullandı.