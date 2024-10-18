Nilperi Şahinkaya: Kademeli ayrılmayla ilgili kitap yazacağım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan ayrılık haberi geldi. Şahinkaya, heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile yollarını ayırdı. Yusufi, "İşlerimizin yoğunluğundan birbirimize zaman ayıramadık. Ara verdik'' dedi. Bu açıklama üzerine gözler Şahinkaya'ya çevrilmişti. Güzel oyuncu da önceki akşam sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Kademeli ayrıldık. Kademeli ayrılmayla ilgili kitap yazacağım. Küsmeden ve sarılarak ayrılma türü" şeklinde konuştu.

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