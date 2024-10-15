Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı! Demet Özdemir’den eski aşkına gönderme...

Hazal Subaşı kısa süre önce sevgilisinden ayrılmıştı. Subaşı'nın, oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı. Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt vermişti. Subaşı ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün yeni bir aşka yelken açmıştı.

MANİDAR PAYLAŞIM!

Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla yayınlamıştı. Berfu Yenenler ise, Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaşmıştı. Bu pozlardan kısa süre sonra Oğuzhan Koç'un bir yıl evli kaldığı Demet Özdemir'den de pozlar geldi. Yatakta pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Demet Özdemir'i görenler kendini tutamadı. Güzel oyuncunun pozlarına "Zamanlama manidar", "Oğuzhan'a mesaj mı?", "Zamanlama der susarım" yorumları yapıldı.