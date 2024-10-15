Beyin ameliyatı geçirmişti! Burcu Kara "Korkumdan ihmal ettim" diyerek zor günlerini anlattı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa İznik'teki köy evini yeniledi ve İstanbul'a dönüşün artık ne kadar zor geldiğini dile getirdi.

Kara, "Bu sene İstanbul'a geri dönmek benim için gerçekten çok zor oldu. Ülkenin gündemi, buradaki kaos ve sürekli bizi yıpratan olaylar... Her yaz dönüşü daha da ağır geliyor. Köyde ise her şey çok basit ve sade...