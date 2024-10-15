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Beyin ameliyatı geçirmişti! Burcu Kara "Korkumdan ihmal ettim" diyerek zor günlerini anlattı

Beyin ameliyatı geçirdikten sonra uzun süredir İznik'teki köy evinde yaşayan Burcu Kara, "Bu sene İstanbul'a dönmek benim için çok zordu" dedi. Doktorların karamsar bir tablo çizdiği Kara, sağlığına kavuştuğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:05
Beyin ameliyatı geçirmişti! Burcu Kara Korkumdan ihmal ettim diyerek zor günlerini anlattı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa İznik'teki köy evini yeniledi ve İstanbul'a dönüşün artık ne kadar zor geldiğini dile getirdi.

Beyin ameliyatı geçirmişti! Burcu Kara Korkumdan ihmal ettim diyerek zor günlerini anlattı

Kara, "Bu sene İstanbul'a geri dönmek benim için gerçekten çok zor oldu. Ülkenin gündemi, buradaki kaos ve sürekli bizi yıpratan olaylar... Her yaz dönüşü daha da ağır geliyor. Köyde ise her şey çok basit ve sade...

Beyin ameliyatı geçirmişti! Burcu Kara Korkumdan ihmal ettim diyerek zor günlerini anlattı

Doğayla iç içe, kaygısız bir yaşam var. Kimse seni ne kıyafetinle ne yaptığınla yargılamıyor. Eşim köy kahvesine bayılıyor, orada nefes alıyoruz. İlerleyen yaşla birlikte insanın tahammül sınırları azalıyor. Hele bir de çocuk olunca, daha güvenli ve huzurlu ortamlara ihtiyaç duyuyorsun. Bizim için o köy mükemmel bir kaçış noktası oldu" dedi.

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