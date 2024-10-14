Ayrılık kısa sürdü: Mert Demir biricik aşkı Serenay Sarıkaya’ya şarkı yazdı!

MODA ŞİMDİ POTA Son günlerin gözde oyuncularından Esengül Aypek, basketbolcu Metehan Akyel ile yeni bir aşka yelken açmış. Geçtiğimiz gün bir arkadaşlarının doğum gününe el ele katılan çift, aşklarını herkese ilan etmiş oldu. Biliyorsunuz son yıllarda oyuncu, basketbolcu aşkı moda olmuş ve neredeyse hepsi evlilikle sonuçlanmıştı. Caner Erdeniz ile Müge Boz ve Cedi Osman ile Ebru Şahin aşkı evliliklerinden sonra bir oyuncu basketbolcu aşkı daha gün yüzüne çıkmış oldu. Bakalım bu aşkın sonunda nikah masasında görecek miyiz?

Room Pera (Takvim Gazetesi)

EĞLENCE VE KALİTE PERA'DA!

Bir zamanlar İstanbul eğlence hayatının kalbi Asmalı Mescit'te atar, ünlüsü turisti buradan çıkmazdı. Tabii zamanla mekanlar bir bir kapanmış ve popülaritesini kaybetmişti Asmalı Mescit. Seneler sonra ben de ilk kez Room Pera isimli mekana gittim. Önyargılı biri olarak gittiğim mekanda eski günleri yad ettim diyebilirim. 2019 yılından itibaren açık olan Room Pera, o eski Asmalı Mescit eğlence günlerime geri döndürdü beni. Aslıhan Çokbaşarın'ın sahibi olduğu Room Pera'da birçok ünlü ismi de bir arada gördüm.



Hani artık gitmiyor denilen yere açtığı mekan ile öyle isimleri bir araya getirmiş ki; Aslıhan Çokbaşarın'ı tebrik etmeden geçemeyeceğim. Kaliteli eğlence anlayışını Asmalı Mescit'e geri getirmiş bu mekan. Bu arada mekanın özel imza kokteyllerini muhakkak tadın derim. Beni o gün davet eden oyuncu arkadaşım Aslı Samat'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü böyle mekanlar oldukça İstanbul eğlence hayatının kalitesi daha da artıyor. Favorilerinize burayı yazın derim.