Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi aşkı bitti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltraş Emre Yusufi, uzun yıllardır aşk yaşıyordu. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kötü haber geldi. Şahinkaya ile Yusufi'nin ayrıldı. Emre Yusufi, önceki gün katıldığı bir davette ayrılık açıklamasını yaptı. Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullandı. Nilperi Şahinkaya, daha önce de evlilik sorularıyla ilgili "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN