Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 20 milyonluk lüks arabasıyla Bebek’te boy gösterdi!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yurt dışı seyahatlerinin devam edeceğini söyleyen Özçivit, "Eve de vakit ayırıyoruz, yurtdışına da vakit ayırıyoruz, ikisi de devam ediyor" dedi. Kadın, çocuk ve hayvan cinayetleriyle ilgili soruya Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi.