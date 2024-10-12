Saba Tümer’den samimi itiraflar: Arkadaş detoksu yapıyorum

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Saba Tümer, geçtiğimiz gün Maslak'ta bir restoranın açılışına katıldı. Her zaman olduğu güler yüzüyle dikkat çeken Tümer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saba Tümer (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Diyete başladığını söyleyen Tümer, "Kilo verdim şimdilerde, yeni bir kabareye başlıyoruz. Devamlı sahnede olacağım için yazın alınan kiloları vermem gerekiyor. Yazı ben güzel götürüyorum ama hep sonuna doğru kilo alıyorum. Benim detoksum var. Günde 1 litre süt ve 5 tane muz. Ödem atıyorsun çok iyi oluyor. Çok zorlanabilir insanlar ama..." dedi.