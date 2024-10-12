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Saba Tümer'den samimi itiraflar: Arkadaş detoksu yapıyorum

Saba Tümer, bazı arkadaşlarının enerjisini düşürdüğünü söyledi. “Arkadaş detoksu yapıyorum” diyen Tümer, “Onlar kendileriyle görüşmek istemediğimin farkında değiller” ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:05
Saba Tümer’den samimi itiraflar: Arkadaş detoksu yapıyorum

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Saba Tümer, geçtiğimiz gün Maslak'ta bir restoranın açılışına katıldı. Her zaman olduğu güler yüzüyle dikkat çeken Tümer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saba Tümer (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Saba Tümer (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Diyete başladığını söyleyen Tümer, "Kilo verdim şimdilerde, yeni bir kabareye başlıyoruz. Devamlı sahnede olacağım için yazın alınan kiloları vermem gerekiyor. Yazı ben güzel götürüyorum ama hep sonuna doğru kilo alıyorum. Benim detoksum var. Günde 1 litre süt ve 5 tane muz. Ödem atıyorsun çok iyi oluyor. Çok zorlanabilir insanlar ama..." dedi.

Saba Tümer (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Saba Tümer (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"YAKIŞIKLI ADAY YOK"
Detoks çeşitleri olduğunu söyleyen Saba Tümer, "Bir de arkadaş detoksum var. Bazı insanlar vardır ya bütün enerjini çekerler. Onlar ile artık sadece telefon ile görüşüyorum. Onlar kendileriyle görüşmek istemediğimin farkında değiller" diyerek kahkaha attı.

Saba Tümer, aşk soruları karşısında ise, "Yakışıklı aday yok" diyerek güldü.

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