Metin Şentürk yeni şarkısı ile uzun süren sessizliğini bozdu

Metin Şentürk uzun süren sessizliğini "Bırakma Beni" ile bozdu! Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Şentürk, şöyle konuştu: Bırakma beni 1990 yılında adeta bir dua gibi Türk halkına seslenmiş ve karşılık bulmuştu. O gün bugün 34 senedir sevenlerimle gönül köprülerimiz hiç yıkılmadı, 34 sene sonra bugün Yıldız Tilbe'nin bu şarkının hikayesine kattığı büyük ahenkle sizlere tekrar 'Bırakma Beni' diye sesleneceğim. 34 senedir ne siz beni bıraktınız ne de ben sizi bıraktım Allah bizi birbirimizden ayırmasın. "Bırakma Beni" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN