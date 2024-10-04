Demet Şener, Miss Turkey güzeli İdil Bilgen’i önce eleştirdi sonra övgü yağdırdı

Demet Şener (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak eski manken şimdi çark etti. Şener şunları söyledi: "Her kadın güzeldir, kimseye çirkin denmez. Bu bir güzellik yarışması, kültürlü olması ve dil bilmesi gerekiyor. Ancak bilgi yarışması değil, güzelliğin yanında da kültür gerekiyor. Çok takdir ediyorum, muazzam bir mesleği yıllarca okumuş. Çok takdir edilesi bir hanımefendi. Her genç kız güzellik yarışmasına girebilir."