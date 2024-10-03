Kız mı, erkek mi? Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel’den cinsiyet açıklaması

Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SAĞLIKLI OLSUN"

Bebeklerinin cinsiyetinin daha belli olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Şu an daha belli değil. Belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa erkek de olursa sağlıklı olması önemli... Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna karakter sunarız" cevabını verdi.