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Kız mı, erkek mi? Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'den cinsiyet açıklaması

Üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel yeni açıklamalar yaptı. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetinin daha belli olmadığını söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:01
Kız mı, erkek mi? Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel’den cinsiyet açıklaması

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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bir filmin galasına katıldı.

Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Film galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan veridi. Allah kısmet ederse Şubat-Mart gibi elimize alacağız bebeğimizi" dedi.

Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SAĞLIKLI OLSUN"
Bebeklerinin cinsiyetinin daha belli olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Şu an daha belli değil. Belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa erkek de olursa sağlıklı olması önemli... Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna karakter sunarız" cevabını verdi.

Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zeynep Sever Demirel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Zeynep Demirel ise her fırsatta kız çocuğu istediğini vurguladı. Zeynep Demirel, "Ben iki ablam olduğu için ve üç kız kardeş olduğumuz için hep kız istiyorum" açıklamasında bulundu.

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